PGYTECHの「OneGo ドローストリングバッグ」が、Amazon スマイルSALEの対象製品となっている。フォレストグリーンとアイボリーが10％OFFの5,140円で、ミッドナイトブラックが同じく10％OFFの6,530円で購入できる。 巾着型のカメラバッグで、小ぶりなサイズ感を生かしてインナーバッグとしても活用できるとするモデル。ファッション性の高いデザインとしながらも、中仕切りやアクセサリー用ポケ