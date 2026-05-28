タレント・河合郁人とABCテレビ福井治人アナウンサーが訪れたのは、多くの車が行き交う都島本通交差点の北東角。そこにポツンと佇んでいたのは、不思議な形をした石の柱!? 今回は、この“石柱”の謎に迫る。 なんとなく鳥居の形にも見えるこの石柱を前に 「昔からここに神社があって、マンション建設など再開発のなかでこれだけ残したのでは？」 と予想したふたり。そこで早速発見したのは「都島神社」だ。