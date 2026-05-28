日本バレーボール協会は２８日、男子日本代表登録メンバーの佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で逮捕されたと発表した。逮捕容疑は２７日夕、東京都板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。同日に日本協会が都内で会見を行い、「パチンコ店にはチームメートの選手と数名で行った」と当時の状況を明かした。さらなる詳細ついては「捜査内容のため、内容については控えさせていただけたら」と言及を避けた。国分裕之専務理事は「『知り