東関道 佐原PA付近から北側を望む。 (c)jedi-master - stock.adobe.com 東関道水戸線（潮来～鉾田）が2026年度に完成 東関道水戸線の事業全体図 「東関東自動車道水戸線（東関道水戸線）」は、常磐自動車道 三郷JCTを起点に、北関東自動車道 茨城町JCTまでを結ぶ延長約143kmの高速道路だ。鹿島港や茨城港などの重要港湾に加え、成田国際空港や茨城空港へのアクセス向上を担うほか、災害時の代替ルートとしての役