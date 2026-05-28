ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が26日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。違法アップロードによる聴取法に対し、注意喚起を行った。

前段で、次週2日深夜放送回のゲストが魚類学者さかなクンと告知。その上で「聴き方についてなんですが、必ずラジオか、アプリのradiko（ラジコ）、または後日配信されるポッドキャストで聴いてもらいたいなと思っております」と切り出した。

「YouTubeで落ちてるやつは聴かないでもらいたい。この生放送が、YouTubeで同時生配信みたいにされてるらしいんですよ。それ、違法なんです。残念なんですけど。それで聴かれると、いっくんくんのラジオの評判が下がっちゃう。これちょっと厄介で。ぜひYouTubeじゃなくて」と呼びかけた。

そして「YouTubeだと、聴かれてないことになっちゃう。それが結構問題になってて」と続けた。番組はチームで運営しているとし、「できればチームが評価されるようにしたい。ちゃんとした形で。それが一番ハッピーだと思います」と熱く語った。さらに「ちょっと悲しいからさ。仲間の頑張りがちゃんと評価されないのはちょっと悲しい」と呼びかけた。