朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２０回大会（６月１４日、福岡）に向けたオーディションの模様が２７日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、“アウトローのカリスマ”瓜田純士が、元関東最大級ギャング集団総長の田中雄士に強烈な頭突きを見舞い、会場が騒然となった。前回のＢＤ１９で元アウトサイダーの萩原裕介との対戦が決まって