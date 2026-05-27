世界陸連は26日、27年9月に中国・北京で行われる世界陸上の参加標準記録を発表した。男女ともにほとんどの種目で、前回の東京大会から引き上げられた。男子100mは山縣亮太（33、セイコー）がもつ日本記録と同じ9秒95（東京大会は10秒00）に。110mハードルも13秒18（同13秒27）となった。一方、走高跳は男子が2m30（同2m33）、女子が1m96（同1m97）、男子走幅跳が8ｍ25（同8ｍ27）となり、女子やり投げも前回大会の64m00から63m40に