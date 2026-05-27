世界陸連は26日、27年9月に中国・北京で行われる世界陸上の参加標準記録を発表した。男女ともにほとんどの種目で、前回の東京大会から引き上げられた。

男子100mは山縣亮太（33、セイコー）がもつ日本記録と同じ9秒95（東京大会は10秒00）に。110mハードルも13秒18（同13秒27）となった。

一方、走高跳は男子が2m30（同2m33）、女子が1m96（同1m97）、男子走幅跳が8ｍ25（同8ｍ27）となり、女子やり投げも前回大会の64m00から63m40に。女子三段跳も引き下げられた。

記録の有効期間はマラソンが2025年11月3日から2027年5月2日、10000ｍと競歩、混成競技、リレーは、2026年2月23日から2027年8月22日、その他の競技については、2026年8月23日から2027年8月22日までとなる。

参加標準記録突破者と前回大会の優勝者、今年9月に初開催となる世界陸上アルティメット選手権の優勝者などでターゲットナンバー（出場人数枠）に満たない場合は世界ランキングの上位者に出場資格が与えられる。

世界陸上北京大会は27年9月11日〜19日まで行われる。

【参加標準記録】

◆100ｍ

男子 9秒95 女子 10秒96

◆200m

男子 20秒07 女子 22秒45

◆400ｍ

男子 44秒45 女子 50秒00

◆800m

男子 1分43秒00 女子 1分57秒50

◆1500m

男子 3分30秒00 女子 3分58秒00

◆5000m / 5kmロード

男子 12分50秒00 女子 14分36秒00

◆10000m / 10kmロード

男子 26分48秒00 女子 30分40秒00

◆マラソン

男子 2時間06分00秒 女子 2時間23分20秒

◆3000m障害

男子 8分08秒00 女子 9分06秒50

◆男子110mハードル

13秒18

◆女子100mハードル

12秒60

◆400mハードル

男子 48秒00 女子 54秒00

◆走高跳

男子 2m30 女子 1m96

◆棒高跳

男子 5m90 女子 4m75

◆走幅跳

男子 8m25 女子 6m86

◆三段跳

男子 17m35 女子 14m40

◆砲丸投

男子 21m50 女子 19m30

◆円盤投

男子 67m20 女子 64m50

◆ハンマー投

男子 78m30 女子 74m00

◆やり投

男子 85m50 女子 63m40

◆七種競技

6550

◆十種競技

8620

◆ハーフマラソン競歩

男子 1時間23分00秒 女子 1時間33分10秒

◆マラソン競歩

男子 3時間01分00秒 女子 3時間28分00秒

◆4×100ｍ

世界リレーの上位12チームとランキングの上位4チーム

◆4×400ｍ

世界リレーの上位12チームとランキングの上位4チーム

◆混合4×100ｍ

世界リレーの上位12チームとランキングの上位4チーム

◆混合4×400ｍ

世界リレーの上位12チームとランキングの上位4チーム

【ターゲットナンバー】

100m：48

200m 、400m：48

800m：56

1500m：56

3000m障害：36

5000m：42

10000m：27

100mハードル、110mハードル, 400mハードル：40

フィールド種目：36

混成競技：24

マラソン：100

ハーフマラソン競歩：50

マラソン競歩：50

リレー：16

