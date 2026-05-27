日本ロジスティクスファンド投資法人 [東証Ｒ] が5月27日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年7月期の経常利益を従来予想の54.6億円→65.4億円(前期は64億円)に19.9％上方修正し、一転して2.2％増益見通しとなった。 業績好調に伴い、分配金を従来計画の2150円→2365円(前期は2300円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 本投資法人は、2026年5月27日付「国内不動産信託受