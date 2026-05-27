日本ロジスティクスファンド投資法人 <8967> [東証Ｒ] が5月27日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年7月期の経常利益を従来予想の54.6億円→65.4億円(前期は64億円)に19.9％上方修正し、一転して2.2％増益見通しとなった。



業績好調に伴い、分配金を従来計画の2150円→2365円(前期は2300円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本投資法人は、2026年5月27日付「国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ（浦安千鳥物流センターIII及び川崎物流センター）」にて公表したとおり、2026年6月11日において不動産信託受益権である「浦安千鳥物流センターIII」を、2026年12月22日以降不動産信託受益権である「川崎物流センター」を4回にわたって譲渡することを決定しました。 これに伴い、本投資法人が2026年3月17日付「2026年1月期 決算短信（REIT）」にて公表した2026年7月期及び2027年1月期の運用状況及び分配金の予想につき、算出の前提条件が変動したことにより、運用状況及び分配金の予想の修正を行うものです。