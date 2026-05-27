(C)「時をかける少女」製作委員会2006 Filmarksは、細田守監督作「時をかける少女」の公開20周年を記念し、リバイバル上映プロジェクトにて、4DX上映および35mmフィルム上映を決定した。4DX上映は8月21日から2週間限定で全国51館にて実施され、公開劇場は順次追加予定。あわせて、公開当時のフィルムを使用した35mmフィルム上映も行なわれ、東京・新文芸坐では8月27日から31日まで、兵庫・元町映画館では日程未定で上映される。