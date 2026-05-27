アメリカン航空は、スペースXが提供する低軌道衛星通信サービス「スターリンク」を、2027年第1四半期から順次導入する。対象機種はナローボディ機500機以上で、国内線や短距離国際線で利用が可能になる。新たに導入するエアバスA321XLR型機、エアバスA321neoも対象となる。スターリンクによる低軌道衛星通信サービスは、高速かつ低遅延の通信が特徴。すでに、ZIPAIR Tokyoやカタール航空、ハワイアン航空、ユナイテッド航空などが