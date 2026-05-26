【「トランスフォーマー」新商品】 近日情報解禁予定 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、トランスフォーマー」新商品のシルエットをトランスフォーマー公式Xアカウントにて公開した。 公開されたシリーズはOVERGEAR、ニューレジェンズ、ミッシングリンク、スタジオシリーズ、エ