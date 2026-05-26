「トランスフォーマー」新商品シルエットが公開。OVERGEAR、ニューレジェンズ、ミッシングリンクなどが登場
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、トランスフォーマー」新商品のシルエットをトランスフォーマー公式Xアカウントにて公開した。
公開されたシリーズはOVERGEAR、ニューレジェンズ、ミッシングリンク、スタジオシリーズ、エイジ・オブ・ザ・プライムの5シリーズとなっている。
シルエットでは5月に開催された「第64回 静岡ホビーショー」にて展示された「OVERGEAR OG-03 オプティマスプライム」や「ニューレジェンズ NL-04 ギガストーム」と思われるものやミッシングリンクではG1の「ラチェット」を連想させるものとなっている。
OVERGEAR- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 26, 2026
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「OVERGEAR」新商品情報 近日解禁予定！ pic.twitter.com/Cm1QvZXT1D
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「トランスフォーマーニューレジェンズ」新商品情報 近日解禁予定！ pic.twitter.com/gYn33AhXZ0
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「ミッシングリンク」新商品情報 近日解禁予定！ pic.twitter.com/BWvYL9nxdA
STUDIO SERIES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 26, 2026
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T-SPARK ZONE EXCLUSIVE- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 26, 2026
AGE OF THE PRIMES
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国内：タカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定「エイジ・オブ・ザ・プライム」新商品情報 近日解禁予定！ pic.twitter.com/W5l9NnJCse
(C)TOMY