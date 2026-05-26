【「トランスフォーマー」新商品】 近日情報解禁予定

　タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、トランスフォーマー」新商品のシルエットをトランスフォーマー公式Xアカウントにて公開した。

　公開されたシリーズはOVERGEAR、ニューレジェンズ、ミッシングリンク、スタジオシリーズ、エイジ・オブ・ザ・プライムの5シリーズとなっている。

　シルエットでは5月に開催された「第64回 静岡ホビーショー」にて展示された「OVERGEAR OG-03 オプティマスプライム」や「ニューレジェンズ NL-04 ギガストーム」と思われるものやミッシングリンクではG1の「ラチェット」を連想させるものとなっている。

(C)TOMY