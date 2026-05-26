【モデルプレス＝2026/05/26】元HKT48でタレントの朝長美桜が5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのカレーパンを公開し、話題となっている。【写真】28歳元48メンバー「売り物レベル」前日のキーマカレー活用した手作りカレーパン◆朝長美桜、手作りカレーパンを披露朝長はパン粉をまんべんなくふりかけた焼成前のカレーパンと、こんがりとした焼色が付いてパセリを乗せたカレーパンの写真を並べて投稿。「中のカ