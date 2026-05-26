きょう26日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)に、「味を伝えたガール 三世代中華の広報少女」が登場する。【オモウマ写真】小鉢も2つ付き…破格のワンコイン・ラーメン千葉・千葉市にある、創業43年の中華屋。細ちぢれ麺を使った“ラーメン”は、カツオ出汁ベースのタレを豚・鶏ガラベースのラーメンスープで合わせ、ごま油のきいた自家製メンマ、ワカメを添えた