『オモウマい店』オススメは“トリさんオムライス”（850円） コロナ禍で閉店直前→営業継続の決め手は孫娘の言葉
きょう26日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)に、「味を伝えたガール 三世代中華の広報少女」が登場する。
【オモウマ写真】小鉢も2つ付き…破格のワンコイン・ラーメン
千葉・千葉市にある、創業43年の中華屋。細ちぢれ麺を使った“ラーメン”は、カツオ出汁ベースのタレを豚・鶏ガラベースのラーメンスープで合わせ、ごま油のきいた自家製メンマ、ワカメを添えたもの。小鉢2つ付きで値段は500円と破格。ほかにも、豚肉、ハム、白菜、タケノコなどたくさんの具材がのる“五目あんかけ焼きそば”（900円）や、白髪ねぎと自家製チャーシューが決め手の“ネギチャーシュー炒飯”（750円）など、メニューは約60種類とバラエティに富む。
現在もバイクで出前を行うパワフルな80代の店主と、2代目となる息子に加え、小学4年生の孫娘も店を手伝う。接客だけでなく、店のホームページの開設・更新なども担当する孫娘のおススメは、“トリさんオムライス”（850円）。注文が通るとハイテンションで喜び、自らケチャップで店のキャラクターを描くのが恒例。その味も、「炒飯の要素が入っててご飯がパラパラなんですよ。これがやみつきになる」と絶賛する。
現在は三世代で切り盛りしている店も、コロナ禍で一時は店を閉める直前まで話が進んだという。そのとき、孫娘が「お店頑張らないとダメでしょ」と父に檄を飛ばしたことで営業が続くことに。｢お客さんを増やして人気にしたい｣と語る孫娘の夢が、老舗の中華屋を支えている。
このほか、「赤字サービス集中砲火！味のPRマン」が登場する。
【オモウマ写真】小鉢も2つ付き…破格のワンコイン・ラーメン
千葉・千葉市にある、創業43年の中華屋。細ちぢれ麺を使った“ラーメン”は、カツオ出汁ベースのタレを豚・鶏ガラベースのラーメンスープで合わせ、ごま油のきいた自家製メンマ、ワカメを添えたもの。小鉢2つ付きで値段は500円と破格。ほかにも、豚肉、ハム、白菜、タケノコなどたくさんの具材がのる“五目あんかけ焼きそば”（900円）や、白髪ねぎと自家製チャーシューが決め手の“ネギチャーシュー炒飯”（750円）など、メニューは約60種類とバラエティに富む。
現在は三世代で切り盛りしている店も、コロナ禍で一時は店を閉める直前まで話が進んだという。そのとき、孫娘が「お店頑張らないとダメでしょ」と父に檄を飛ばしたことで営業が続くことに。｢お客さんを増やして人気にしたい｣と語る孫娘の夢が、老舗の中華屋を支えている。
このほか、「赤字サービス集中砲火！味のPRマン」が登場する。