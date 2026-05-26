フラットプレーンクランク採用メルセデスAMGは、V8エンジンへの本格的な回帰を果たそうしている。その先駆けとなるのが開発中の新型クーペ『CLE 63ミトス』（仮称）だ。【画像】好バランスを実現したスポーティな高級2ドア・クーペ【メルセデスAMG CLE 53を詳しく見る】全24枚これまでAMG版CLEにはターボチャージャー付き直列6気筒エンジンのみが搭載されていたが、ミトスには改良型『Sクラス』に導入された新しいV8エンジンが搭