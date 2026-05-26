フラットプレーンクランク採用

メルセデスAMGは、V8エンジンへの本格的な回帰を果たそうしている。その先駆けとなるのが開発中の新型クーペ『CLE 63ミトス』（仮称）だ。

【画像】好バランスを実現したスポーティな高級2ドア・クーペ【メルセデスAMG CLE 53を詳しく見る】 全24枚

これまでAMG版CLEにはターボチャージャー付き直列6気筒エンジンのみが搭載されていたが、ミトスには改良型『Sクラス』に導入された新しいV8エンジンが搭載される。



メルセデスAMG CLE 53

このツインターボチャージャー付き4.0L V8エンジンは、通常スーパーカーにのみみられるフラットプレーンクランクを採用している。Sクラスでは最高出力537psと最大トルク76.4kg-mを発生し、車重2トンの大型セダンでありながら、0-100km/h加速4.4秒を実現している。

AMGは、新型CLE 63ミトス向けにこのパワートレインの性能をさらに引き上げると見られる。同車は、ロードスター『SLピュアスピード』に続く、限定モデルシリーズのミトスの第2弾となる。SLピュアスピードの価格は66万4000ポンド（約1億4000万円）で、生産台数はわずか250台だった。

CLEに搭載されるV8エンジンの出力は600psを超える可能性があり、0-100km/h加速は4.0秒を切る見込みだ。

限定モデルで大排気量・多気筒化

シャシーも、増大したパワーに対応するため大幅な改良が施される予定だ。最近、ドイツのニュルブルクリンクでテスト走行中のプロトタイプが目撃されたが、現行のCLE 53よりも著しく低く、ワイドになっている。

また、これまでのプロトタイプとは異なるボディワークを纏っており、カモフラージュの下にはレーシングカーを彷彿とさせるデザインが隠されていた。実際、AMGの過去のブラックシリーズと強い類似性を見せつつも、それ以上に過激な印象を与える。



『ミトス』シリーズ第1弾のメルセデスAMG SLピュアスピード

AMGがV8エンジンに回帰するのは、ダウンサイジングとハイブリッド化の試みが顧客層に不評だったためだ。関係者は以前、AUTOCARに対し、『C 63』や『GLC 63』に採用された4気筒プラグインハイブリッド・パワートレインについて、「従来の顧客には受け入れられなかった」と語っていた。

さらに、AUTOCARの情報筋によれば、今後欧州で導入されるユーロ7排出ガス規制に対応するため、その4気筒エンジン（SL 43やA 45にも採用されている）を再設計するコストが「非常に高かった」ことから、方針の見直しに至ったという。