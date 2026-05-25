【モデルプレス＝2026/05/25】AAAの宇野実彩子が5月24日、自身のInstagramを更新。プリクラを撮影する姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】NEWS小山の39歳妻「お顔小さすぎる」“激盛れ”1人プリクラ公開◆宇野実彩子、1人プリクラ＆撮影風景披露宇野は「激盛れ！！ひとりプリクラ撮ってみたよ」「私のこと推してくれる？笑」とつづり、プリクラで撮影を楽しむ様子を収めたリール動画を投稿。黒のノースリーブトップスにキャッ