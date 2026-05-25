AAA宇野実彩子「激盛れ！！」1人プリクラ公開「表情が全部可愛すぎる」「盛れてるのに自然体」と反響
【モデルプレス＝2026/05/25】AAAの宇野実彩子が5月24日、自身のInstagramを更新。プリクラを撮影する姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】NEWS小山の39歳妻「お顔小さすぎる」“激盛れ”1人プリクラ公開
宇野は「激盛れ！！ひとりプリクラ撮ってみたよ」「私のこと推してくれる？笑」とつづり、プリクラで撮影を楽しむ様子を収めたリール動画を投稿。黒のノースリーブトップスにキャップを合わせた私服姿で、様々なポーズを取る姿を披露した。完成した4分割のプリクラ写真も公開している。
この投稿に、ファンからは「表情が全部可愛すぎる」「盛れてるのに自然体で最高」「お顔小さすぎる」「撮影中の楽しさが伝わってくる」「全力で楽しんでて可愛い」「全方向で綺麗」「ずっと推しです」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】NEWS小山の39歳妻「お顔小さすぎる」“激盛れ”1人プリクラ公開
◆宇野実彩子、1人プリクラ＆撮影風景披露
宇野は「激盛れ！！ひとりプリクラ撮ってみたよ」「私のこと推してくれる？笑」とつづり、プリクラで撮影を楽しむ様子を収めたリール動画を投稿。黒のノースリーブトップスにキャップを合わせた私服姿で、様々なポーズを取る姿を披露した。完成した4分割のプリクラ写真も公開している。
◆宇野実彩子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「表情が全部可愛すぎる」「盛れてるのに自然体で最高」「お顔小さすぎる」「撮影中の楽しさが伝わってくる」「全力で楽しんでて可愛い」「全方向で綺麗」「ずっと推しです」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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