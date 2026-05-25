5月17日放送の『有吉クイズ』（テレビ朝日）に、インパルス・板倉俊之さんが出演。今回は、ロケ中に気になったことを各自がスマートフォンにメモしあうドライブ旅企画『メモドライブ』が放送されました。参加したのは板倉さんのほか、オアシズ・大久保佳代子さん、我が家・坪倉由幸さん、チュートリアル・徳井義実さん、佐藤仁美さん、鳥居みゆきさんという全員40歳以上かつ独身の6人。一見、和気あいあいとした大人のドライ