今年4月、高市政権はデジタル教科書を正式な教科書と位置づける学校教育法等の改正案を閣議決定した。問題はないのだろうか。出版ジャーナリストの飯田一史さんは「紙には紙の良さがあり、デジタルにはデジタルの良さがある。デジタル教科書との向き合い方は、北欧諸国の動きが参考になる」という――。写真＝iStock.com／show999「若者がバカになるから」ではなかった（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／show999■「北