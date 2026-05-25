固定資産税は、土地や住宅、工場などの固定資産を所有している人に課される地方税です。自分の土地やマイホームを持っている人は、該当する固定資産がある市町村に対して支払いを行います。 今回のケースでも言及されているように、固定資産税は一括払いと分割払いの両方に対応しています。支払い方法を選ぶときは、それぞれのメリット・デメリットを把握しておくとよいでしょう。 本記事では、固定資産