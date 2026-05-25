“固定資産税”の納付書が届きました。父に「一括払いの方がいい」と言われましたが、「分割払い」と比べてお得なのでしょうか？

一括払いと分割払いの違い

最初に、固定資産税の一括払いと分割払いでは、どのような違いがあるのか見ていきましょう。

固定資産税は、毎年1月1日に、該当する市町村に固定資産を有している人に対して納税義務が課せられます。納税額が計算されると納税通知書が届きます。

分割払いであれば年4回に分けて納めますが、納期は全国一律ではなく、市町村によって異なります。例えば千葉県千葉市の場合、納期は4月、7月、12月、翌年2月です。

市町村によっては、納税通知書に、分割払い用の納付書と一括払い用の納付書が同封されます。

支払い方法には、以下のようなものがあります。



・現金

・口座振替

・クレジットカード

・スマホ決済

・電子マネー

「現金払いだと領収書が発行される」「クレジットカードだと決済手数料がかかる」など、支払い方法ごとに特徴があるため、選ぶ際は確認しておくとよいでしょう。



固定資産税の一括払いと分割払いで税額は変わる？

固定資産税の一括払いと分割払いでは、納税額は変わりません。

国民年金のように、一括払いにすれば多少なりとも安くなると思うかもしれませんが、実際は同額です。

ただし支払い方法によって、お得度に多少の差が生じる可能性はあります。例えばクレジットカードやスマホ決済などで支払うと、決済会社のポイントが貯まりますが、1回の支払額に制限がある場合、一括払いできないかもしれません。

この場合、納期ごとに分けて納付することで、1回あたりの決済額をおさえながらポイントを獲得できる可能性があります。



一括払いと分割払いのメリット・デメリット

一括払いと分割払いのメリット・デメリットを、表1にまとめました。

表1

メリット デメリット 一括払い ・1回で支払いが終わり、手間が少ない・納付忘れによる延滞金発生リスクがない ・1回で支払う資金的な余裕が必要 分割払い ・手持ちの資金が限られていても払いやすい ・納付を忘れて延滞金を科せられるリスクがある

※筆者作成

一括払いと分割払いのどちらがよいかは、税額によっても左右されます。支払額が多ければ、一括払いをする余裕がなく、そもそも選択肢から消えるかもしれません。

一方、一括払いできる余裕がある場合、まとめて支払ってしまったほうが、心理的な負担は軽くなるともいえるでしょう。

分割払いにする場合は、払い忘れに注意が必要です。納付期限を過ぎてしまえば、延滞金が発生し、余計な出費になります。支払予定をしっかり立てたり、口座振替にして払い忘れを防いだり、工夫が必要でしょう。



一括払いでも分割払いでも支払額は変わらない

固定資産税は、一括払いも分割払いも最終的な納税額は変わりません。そのため今回のケースでは、一括払いに金額面での優位性はないといえるでしょう。

ただし、クレジットカードやスマホ決済など、ポイント還元のある支払い方法を利用することで、お得感を得られるケースもあります。納付忘れリスクや心理的負担など、さまざまな要素を天秤にかけて納付方法を選びましょう。



出典

総務省 固定資産税

千葉市 固定資産税

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー