6月に開幕するサッカーワールドカップについて、イラン代表がキャンプ地をアメリカからメキシコに変更したことがわかりました。ロイター通信などによりますと、イラン・サッカー連盟は23日、代表チームのベースキャンプ地を、当初予定していたアメリカ・アリゾナ州から、メキシコ北西部のティフアナに変更すると発表したということです。連盟は、試合会場への移動距離が短くなることや、ビザ関連の問題への対応が理由だと説明して