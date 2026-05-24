現職の死去に伴う東根市長選挙が24日告示されました。新人で、前の副市長1人が立候補を届け出て、第一声を上げました。東根市長選挙に立候補したのは新人で前の副市長の鈴木敬一さん（60）です。届け出を済ませると市内中心部で第一声を上げました。鈴木敬一候補（60）「きょうは4万7500人の市民の生活を、東根市の発展を、この背中にしょっていくんだという強い決意をもってこの場に立たせていただいております。皆様方の期待に応