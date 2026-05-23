宮崎県警は20日、1977年に所在が不明となり北朝鮮による拉致の可能性が排除できないとされていた70代の男性を国内で発見したと発表。拉致と無関係であると確認され、家族の要望により男性の氏名や年齢は非公開とした。 県警によると、当時20代の男性が失踪し、家族から行方不明者届を受け捜査。48年を経た昨年11月に見つかり、捜査員が面会するなどして本人と確認。男性は、拉致被害疑いの対象になっているとは知らなかったと話