記録的に雨が少なかった影響で富岡市は、節水対策として休館にしていた入浴施設の営業を来月から再開することになりました。 富岡市の水がめである「大塩貯水池」の水位は、冬の間、雨が降らなかった影響で貯水率が２月に１７％まで下がり、過去最低を記録しました。近隣の自治体でも節水対策が行われ、今月２１日の時点で貯水率は７１％にまで回復しました。 これを受けて富岡市は、平年よりも２メートルほど水位が低い