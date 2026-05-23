歌手郷ひろみ（70）が23日、埼玉・越谷市のサンシティホールで、全国ツアー「Hiromi Go Concret Tour 2026〜ALL MY LOVE〜」初日公演を行った。コンサート前に取材に応じ、今年1月12日に91歳で亡くなった母・原武輝代さんをしのんだ。「とにかく、きちんとしている人だったんだなって、亡くなってからも思います。もう極端なこと言うと、ちりひとつなかったですからね。本当に整理整頓されていて。なかなかできることじゃないです