東北6県を代表する祭りが勢ぞろいし、復興と元気を発信する「東北絆まつり」が23日から岩手県盛岡市で開かれています。「東北絆まつり」は、東日本大震災からの復興を願い、2011年から始まった「東北六魂祭」を受け継いだイベントです。23日は盛岡市中心部で東北の夏祭りが勢ぞろいしたパレードが行われ、「花笠踊り」も披露されました。観客「いろんな祭りが一気に見られるのは素晴らしいなと思って楽しんでいた。（東北が