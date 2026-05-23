5月21日16時すぎ、東京・永田町の参議院議員会館1階の講堂では、多くのメディアが見守るなか、高市早苗首相（自民党総裁）を支える議員連盟「国力研究会」の発足記念講演会となる、ジョージ・エドワード・グラス駐日米国大使による講演会が開催された。国力研究会の発足をめぐっては「2027年秋におこなわれる、自民党総裁選をにらんだ動きのような気がするし、党内でもそうした見方が強い」（自民党ベテラン議員）とされ、事実