【モデルプレス＝2026/05/22】Netflixの2026年6月配信ラインナップが解禁。Netflixシリーズ「喧嘩独学」のほか、「かくかくしかじか」などの配信が決定した。【写真】永野芽郁「かくかくしかじか」制服×ポニーテール姿の場面カット◆Netflix、6月配信ラインナップ解禁鈴鹿央士、見上愛、菅生新樹ら共演の「喧嘩独学」や「かくかくしかじか」をはじめ、格闘アニメ「刃牙道 パート2」、サム・ワーシントン主演のサスペンスミステリ