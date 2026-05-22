Netflix、6月配信ラインナップ発表「喧嘩独学」「かくかくしかじか」「鉄槌教師」など
【モデルプレス＝2026/05/22】Netflixの2026年6月配信ラインナップが解禁。Netflixシリーズ「喧嘩独学」のほか、「かくかくしかじか」などの配信が決定した。
【写真】永野芽郁「かくかくしかじか」制服×ポニーテール姿の場面カット
鈴鹿央士、見上愛、菅生新樹ら共演の「喧嘩独学」や「かくかくしかじか」をはじめ、格闘アニメ「刃牙道 パート2」、サム・ワーシントン主演のサスペンスミステリー「捜索者の血」、キム・ムヨル、イ・ソンミンら出演の学園アクション「鉄槌教師」などのシリーズ作品、オスカー・アイザック、ガル・ガドットら豪華キャスト共演の犯罪スリラー「ダンテの遺稿」、実話に基づく痛快スポーツドラマ「メヒコ 1986」など新作映画もラインナップ。さらに「銀河特急 ミルキー◆サブウェイ 各駅停車劇場行き」（※「◆」は正式には「星マーク」）なども続々配信される。（modelpress編集部）
・喧嘩独学
6月11日独占配信
韓国発の人気ウェブ漫画を、鈴鹿、見上、菅生ら共演で実写映画化。貧乏で気弱な高校生・志村光太は、巻き込まれた喧嘩の動画が配信されて図らずも有名人に。光太は金のため、そして人生を変えるため、配信者“喧嘩独学”として、不良たちに立ち向かっていく。
・刃牙道 パート2
COMING SOON
話題沸騰の格闘アニメがパート2へ。“伝説の剣豪”宮本武蔵と刃牙ら最強の地下闘技場戦士たちによる壮絶な闘いはさらなる激闘へと突入する。
・捜索者の血
6月18日独占配信
サム・ワーシントン主演のサスペンスミステリー。息子殺しの罪で終身刑となったデヴィッドは、息子の生存の証拠をつかみ、真実を暴くため動き出す。
・鉄槌教師
6月5日独占配信
キム・ムヨル、イ・ソンミン、チン・ギジュ、ピョ・ジフン（P.O）ら共演の学園アクション衝撃作。秩序が崩壊した学校を正しい道へと導く"特別教育機関"。型破りな監督官たちによる容赦なき真の教育が始まる。
・最後列からの声
COMING SOON
チェ・ミンシク、チェ・ヒョヌク共演のサスペンス。作家の道を諦めて教壇に立つホ・ムンオは、講義室の最後列に座る教え子イ・ガンに才能を見いだすが…。
・家族をつむぐ：シーズン2
6月10日独占配信
イタリア発のヒューマンコメディがシーズン2へ！ファウストの死から1年。バラバラになりかけた家族の前に、疎遠だった祖父が現れて予想外の事態に…。
・スイート・マグノリアス：シーズン5
6月11日独占配信
人気シリーズがシーズン5へ。夢を追いかけ、セレニティの町から飛び出していくマディ、ヘレン、ダナ・スーの3人。友情を支えに変化の夏を乗り越えていく。
・アバター：伝説の少年アン：シーズン2
6月25日独占配信
大人気ファンタジーアドベンチャーが待望のシーズン2へ。戦争を終わらせるため、土の技の習得を目指すアンだが、土の王国では新たな戦いが待ち受けていた。
・オンリー・ウィットネス：小さな目撃者
6月4日独占配信
イギリス発の実話に基づくクライムサスペンス。母殺害の唯一の目撃者である2歳の息子を守るため、父アンドレは警察のずさんな捜査に抗い奔走する。
・The Evil Lawyer：背きの法律
6月11日独占配信
タイ発の注目リーガルサスペンス。殺人容疑をかけられた若き弁護士は、無実を証明するため、冷酷で悪名高い弁護士と手を組み、法の抜け穴を突いていく。
・サバイブ・ザ・ワイルド: ジャングル編
6月17日独占配信
人気のサバイバルリアリティーショーが新シーズンへ。今度の舞台は熱帯の離島。16人の挑戦者たちはチームで過酷な環境に挑み、賞金100万ドル獲得を目指す。
・オアシス
6月19日独占配信
スペイン発のサスペンスミステリー。超高級リゾート地で忽然と姿を消した1人の女性。従業員と客は全員容疑者となり、その場に閉じ込められてしまう。
・ダンテの遺稿
6月24日独占配信
オスカー、ガル、ジェラルド・バトラーら豪華キャスト共演の犯罪スリラー。作家ニックはダンテ自筆の「神曲」鑑定のため闇社会へ足を踏み入れ、14世紀に生きるダンテの孤独な戦いと交錯していく。
・メヒコ 1986
6月5日独占配信
実話に基づく痛快スポーツドラマ。1986年、メキシコで二度目のFIFAワールドカップ開催を勝ち取るべく、マルティン・デ・ラ・トーレは大胆で型破りな賭けを仕掛ける。
・チーム・ハズバンド
COMING SOON
チン・ソンギュ、コンミョン共演のアクションコメディ。誘拐された妻を救うために獣医師ミンソクが手を組んだのは、彼女の元夫で短気な刑事チュンシクだった？
・オフィス・ロマンス
6月5日独占配信
ジェニファー・ロペス、ブレット・ゴールドスタイン共演のロマンティックコメディ。社内恋愛禁止を謳う敏腕社長のジャッキーの前に新人弁護士が現れる。
・カラーズ・オブ・エビル：ブラック
6月10日独占配信
ポーランド発のサスペンス。小さな田舎町で複数の子供の失踪事件が発生。検察官レオポルドは、過去の行方不明事件との意外な繋がりを見つけ出す。
・リトル・ブラザー
6月26日独占配信
ジョン・シナ、エリック・アンドレ共演のコメディ。名声を手にした不動産エージェントの完璧な人生は変わり者の“弟”との再会で崩れ去っていく。
・ボイスメールで恋をして
6月19日独占配信
ゾーイ・ドゥイッチ主演のラブコメディ。亡くなった妹の留守電にメッセージを入れ続けていたジルだが、その電話番号はいつの間にか別の人に割り当てられてしまう。
・銀河特急 ミルキー◆サブウェイ 各駅停車劇場行き
6月1日見放題独占配信
亀山陽平監督が手がける話題の3DCGアニメ劇場版。惑星間走行列車の清掃を命じられたクセ者たちを描く。
・かくかくしかじか
6月16日見放題独占配信
漫画家・東村アキコの自伝的作品を永野芽郁、大泉洋主演で映画化。漫画家を夢見る高校生と絵画教師の日々を描く。
・アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方
6月1日配信
実業家から政治家に転身し大統領にまで上り詰めたドナルド・トランプの若き日に焦点を当てた伝記映画。
・雪の花
6月1日配信
松坂桃李主演。監督は「雨あがる」の小泉堯史。江戸時代末期、疫病から人々を救おうと奔走した町医者を描く。
・うるわしの宵の月
6月5日配信
人気少女コミック原作のラブストーリーアニメ。ともに「王子」と呼ばれる男女が紡ぐ、等身大の青春を描く。
・四月になれば彼女は
6月20日配信
佐藤健、長澤まさみ、森七菜ら共演のラブストーリー。10年にわたる愛と別れを壮大なスケールで描く。
・ヴェノム：ザ・ラストダンス
6月5日配信
マーベルコミックのダークヒーロー・ヴェノムの活躍を描いた人気シリーズの第3作。壮絶な最後の死闘を描く。
・52ヘルツのクジラたち
6月10日配信
同名ベストセラー小説を、杉咲花主演で映画化したヒューマンドラマ。孤独を抱える女性と少年の交流を描く。
・グラディエーターII 英雄を呼ぶ声
6月15日配信
巨匠リドリー・スコット監督が贈る伝説的名作の続編。ローマ帝国軍に愛する妻を殺された男の復讐劇を描く。
・ドリーム・シナリオ
6月3日配信
ニコラス・ケイジ主演のスリラー。平凡な大学教授がなぜか人々の夢に現れ、思わぬ事態に陥っていく。
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【写真】永野芽郁「かくかくしかじか」制服×ポニーテール姿の場面カット
◆Netflix、6月配信ラインナップ解禁
鈴鹿央士、見上愛、菅生新樹ら共演の「喧嘩独学」や「かくかくしかじか」をはじめ、格闘アニメ「刃牙道 パート2」、サム・ワーシントン主演のサスペンスミステリー「捜索者の血」、キム・ムヨル、イ・ソンミンら出演の学園アクション「鉄槌教師」などのシリーズ作品、オスカー・アイザック、ガル・ガドットら豪華キャスト共演の犯罪スリラー「ダンテの遺稿」、実話に基づく痛快スポーツドラマ「メヒコ 1986」など新作映画もラインナップ。さらに「銀河特急 ミルキー◆サブウェイ 各駅停車劇場行き」（※「◆」は正式には「星マーク」）なども続々配信される。（modelpress編集部）
◆NETFLIX シリーズ
・喧嘩独学
6月11日独占配信
韓国発の人気ウェブ漫画を、鈴鹿、見上、菅生ら共演で実写映画化。貧乏で気弱な高校生・志村光太は、巻き込まれた喧嘩の動画が配信されて図らずも有名人に。光太は金のため、そして人生を変えるため、配信者“喧嘩独学”として、不良たちに立ち向かっていく。
・刃牙道 パート2
COMING SOON
話題沸騰の格闘アニメがパート2へ。“伝説の剣豪”宮本武蔵と刃牙ら最強の地下闘技場戦士たちによる壮絶な闘いはさらなる激闘へと突入する。
・捜索者の血
6月18日独占配信
サム・ワーシントン主演のサスペンスミステリー。息子殺しの罪で終身刑となったデヴィッドは、息子の生存の証拠をつかみ、真実を暴くため動き出す。
・鉄槌教師
6月5日独占配信
キム・ムヨル、イ・ソンミン、チン・ギジュ、ピョ・ジフン（P.O）ら共演の学園アクション衝撃作。秩序が崩壊した学校を正しい道へと導く"特別教育機関"。型破りな監督官たちによる容赦なき真の教育が始まる。
・最後列からの声
COMING SOON
チェ・ミンシク、チェ・ヒョヌク共演のサスペンス。作家の道を諦めて教壇に立つホ・ムンオは、講義室の最後列に座る教え子イ・ガンに才能を見いだすが…。
・家族をつむぐ：シーズン2
6月10日独占配信
イタリア発のヒューマンコメディがシーズン2へ！ファウストの死から1年。バラバラになりかけた家族の前に、疎遠だった祖父が現れて予想外の事態に…。
・スイート・マグノリアス：シーズン5
6月11日独占配信
人気シリーズがシーズン5へ。夢を追いかけ、セレニティの町から飛び出していくマディ、ヘレン、ダナ・スーの3人。友情を支えに変化の夏を乗り越えていく。
・アバター：伝説の少年アン：シーズン2
6月25日独占配信
大人気ファンタジーアドベンチャーが待望のシーズン2へ。戦争を終わらせるため、土の技の習得を目指すアンだが、土の王国では新たな戦いが待ち受けていた。
・オンリー・ウィットネス：小さな目撃者
6月4日独占配信
イギリス発の実話に基づくクライムサスペンス。母殺害の唯一の目撃者である2歳の息子を守るため、父アンドレは警察のずさんな捜査に抗い奔走する。
・The Evil Lawyer：背きの法律
6月11日独占配信
タイ発の注目リーガルサスペンス。殺人容疑をかけられた若き弁護士は、無実を証明するため、冷酷で悪名高い弁護士と手を組み、法の抜け穴を突いていく。
・サバイブ・ザ・ワイルド: ジャングル編
6月17日独占配信
人気のサバイバルリアリティーショーが新シーズンへ。今度の舞台は熱帯の離島。16人の挑戦者たちはチームで過酷な環境に挑み、賞金100万ドル獲得を目指す。
・オアシス
6月19日独占配信
スペイン発のサスペンスミステリー。超高級リゾート地で忽然と姿を消した1人の女性。従業員と客は全員容疑者となり、その場に閉じ込められてしまう。
◆NETFLIX 映画
・ダンテの遺稿
6月24日独占配信
オスカー、ガル、ジェラルド・バトラーら豪華キャスト共演の犯罪スリラー。作家ニックはダンテ自筆の「神曲」鑑定のため闇社会へ足を踏み入れ、14世紀に生きるダンテの孤独な戦いと交錯していく。
・メヒコ 1986
6月5日独占配信
実話に基づく痛快スポーツドラマ。1986年、メキシコで二度目のFIFAワールドカップ開催を勝ち取るべく、マルティン・デ・ラ・トーレは大胆で型破りな賭けを仕掛ける。
・チーム・ハズバンド
COMING SOON
チン・ソンギュ、コンミョン共演のアクションコメディ。誘拐された妻を救うために獣医師ミンソクが手を組んだのは、彼女の元夫で短気な刑事チュンシクだった？
・オフィス・ロマンス
6月5日独占配信
ジェニファー・ロペス、ブレット・ゴールドスタイン共演のロマンティックコメディ。社内恋愛禁止を謳う敏腕社長のジャッキーの前に新人弁護士が現れる。
・カラーズ・オブ・エビル：ブラック
6月10日独占配信
ポーランド発のサスペンス。小さな田舎町で複数の子供の失踪事件が発生。検察官レオポルドは、過去の行方不明事件との意外な繋がりを見つけ出す。
・リトル・ブラザー
6月26日独占配信
ジョン・シナ、エリック・アンドレ共演のコメディ。名声を手にした不動産エージェントの完璧な人生は変わり者の“弟”との再会で崩れ去っていく。
・ボイスメールで恋をして
6月19日独占配信
ゾーイ・ドゥイッチ主演のラブコメディ。亡くなった妹の留守電にメッセージを入れ続けていたジルだが、その電話番号はいつの間にか別の人に割り当てられてしまう。
◆注目の配信作品
・銀河特急 ミルキー◆サブウェイ 各駅停車劇場行き
6月1日見放題独占配信
亀山陽平監督が手がける話題の3DCGアニメ劇場版。惑星間走行列車の清掃を命じられたクセ者たちを描く。
・かくかくしかじか
6月16日見放題独占配信
漫画家・東村アキコの自伝的作品を永野芽郁、大泉洋主演で映画化。漫画家を夢見る高校生と絵画教師の日々を描く。
・アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方
6月1日配信
実業家から政治家に転身し大統領にまで上り詰めたドナルド・トランプの若き日に焦点を当てた伝記映画。
・雪の花
6月1日配信
松坂桃李主演。監督は「雨あがる」の小泉堯史。江戸時代末期、疫病から人々を救おうと奔走した町医者を描く。
・うるわしの宵の月
6月5日配信
人気少女コミック原作のラブストーリーアニメ。ともに「王子」と呼ばれる男女が紡ぐ、等身大の青春を描く。
・四月になれば彼女は
6月20日配信
佐藤健、長澤まさみ、森七菜ら共演のラブストーリー。10年にわたる愛と別れを壮大なスケールで描く。
・ヴェノム：ザ・ラストダンス
6月5日配信
マーベルコミックのダークヒーロー・ヴェノムの活躍を描いた人気シリーズの第3作。壮絶な最後の死闘を描く。
・52ヘルツのクジラたち
6月10日配信
同名ベストセラー小説を、杉咲花主演で映画化したヒューマンドラマ。孤独を抱える女性と少年の交流を描く。
・グラディエーターII 英雄を呼ぶ声
6月15日配信
巨匠リドリー・スコット監督が贈る伝説的名作の続編。ローマ帝国軍に愛する妻を殺された男の復讐劇を描く。
・ドリーム・シナリオ
6月3日配信
ニコラス・ケイジ主演のスリラー。平凡な大学教授がなぜか人々の夢に現れ、思わぬ事態に陥っていく。
【Not Sponsored 記事】