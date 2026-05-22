【モデルプレス＝2026/05/22】プロフィギュアスケーターの宇野昌磨と、同じくプロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が5月22日、それぞれ自身のInstagramを更新。アイスダンスチームを結成することを発表した。【写真】アイスダンスチーム結成のカップル、手を握り向かい合うショット◆宇野昌磨＆本田真凜、アイスダンスチーム結成を発表前日の21日に「5.22 A TURNING SEASON」と氷上に立つ後ろ姿を投稿していた2人は連名で