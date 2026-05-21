とちぎテレビ 上三川町で起きた強盗殺人事件で栃木県警の捜査本部は２１日、逮捕された指示役とみられる夫婦の横浜市にある自宅を捜索しました。 この事件は、５月１４日午前上三川町上神主の住宅で金品が物色されここに住む富山英子さん６９歳が殺害されたほか、富山さんの長男と次男がけがをしたものです。捜査本部はこれまでに強盗殺人の疑いで指示役とみられる横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者２８歳と妻の美結容疑