あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ゴールデンウイーク」の略語は？「ゴールデンウイーク」の略語はなんでしょうか？ヒントは、アルファベットで2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「GW」でした！GWとは、「ゴールデンウイーク（Golden Week）」の略語。4月末から5月初めに