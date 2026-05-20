Çë¸¶À¶Ä´¶µ»Õ¤¬µÞ»à¡¡67ºÐ¡¡09Ç¯¥í¥¸¥æ¥Ë¥ô¥¡¡¼¥¹¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¡¡º£½µ¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ë¤â¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¤¬ÅÐÏ¿
¡¡ÆüËÜÄ´¶µ»Õ²ñ´ØÅìËÜÉô¤Ï20Æü¡¢Çë¸¶À¶Ä´¶µ»Õ¤¬ÉÂµ¤¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£67ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Çë¸¶»Õ¤Ï82Ç¯¤«¤é¶¶ËÜµ±Íº¡¢ÎëÌÚ¹¯¹°±¹¼Ë¤Ê¤É¤Ç±¹Ì³°÷¡¢Ä´¶µ½õ¼ê¤òÌ³¤á¡¢96Ç¯¤ËÄ´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ³«¶È¡£03¡¢05Ç¯¤ËÍ¥½¨Ä´¶µ»Õ¾Þ¡Ê´ØÅì¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡09Ç¯¤Ë¥í¥¸¥æ¥Ë¥ô¥¡¡¼¥¹¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥¹¥ì¡¼¥ô¡Ê18Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡Ë¡¢¥Î¡¼¥à¥³¥¢¡Ê19Ç¯¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢M¡¢20Ç¯¹á¹ÁC¡Ë¡¢¥À¥Î¥ó¥¥ó¥°¥ê¡¼¡Ê21Ç¯°ÂÅÄµÇ°¡Ë¤Ê¤É¤ÎG1ÇÏ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£JRAÄÌ»»¤Ï6085Àï743¾¡¡£
¡¡Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿20Æü¤Ï¡¢º£½µËö¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê24Æü¡Ë¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£