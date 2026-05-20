女子中学軟式野球チーム「練馬シャイン」は“自立した個”を育む多方面でリーダーシップを発揮する人材が巣立つのには、理由がある。東京・練馬区を中心に活動する女子中学軟式野球チーム「練馬シャイン」は、今春行われた「第27回全国高等学校女子硬式野球選抜大会」で優勝した佐久長聖の高原千鶴主将、鈴木杏奈選手の主力2人を輩出。野球以外にもダンス部の部長やバレーボール部のキャプテンなど、高校以降で活躍するOGを数多