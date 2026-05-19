記事ポイント6月限定で未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常3,500円）、小学生は大人料金の半額5月10日〜6月末、愛犬同伴料（通常1頭3,300円）が期間限定で無料に地元ブランド「霧降高原牛」「日光HIMITSU豚」の手ぶらBBQと毎晩キャンプファイヤーを提供 栃木県日光市の霧降高原に位置するグランピング施設が、子育て世代と愛犬家を対象にした初夏の特別キャンペーンを2026年5月より販売開始しました。物価高騰やゴールデン