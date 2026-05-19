霧降高原牛BBQ＋毎晩焚き火！ グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」

記事ポイント 6月限定で未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常3,500円）、小学生は大人料金の半額5月10日〜6月末、愛犬同伴料（通常1頭3,300円）が期間限定で無料に地元ブランド「霧降高原牛」「日光HIMITSU豚」の手ぶらBBQと毎晩キャンプファイヤーを提供 6月限定で未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常3,500円）、小学生は大人料金の半額5月10日〜6月末、愛犬同伴料（通常1頭3,300円）が期間限定で無料に地元ブランド「霧降高原牛」「日光HIMITSU豚」の手ぶらBBQと毎晩キャンプファイヤーを提供

栃木県日光市の霧降高原に位置するグランピング施設が、子育て世代と愛犬家を対象にした初夏の特別キャンペーンを2026年5月より販売開始しました。

物価高騰やゴールデンウィーク明けの家計負担増を背景に設けられた2つのプランで、宿泊費の実質的な負担を軽減します。

グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」





施設名：グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光運営：株式会社太平客室：ドームテント 全18棟所在地：栃木県日光市瀬尾2010アクセス：東京から車で約2時間／東武下今市駅よりタクシーで約15分キャンペーン期間：2026年5月10日〜6月30日（プランにより異なる）

世界遺産都市・日光の大自然に囲まれたグランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光は、ドームテント全18棟を擁する施設です。

エアコンとウォーターサーバーを完備したドームテントは年間を通じて快適に過ごせる環境が整っており、手ぶらでのバーベキューや毎晩のキャンプファイヤーなど、宿泊体験を構成するアクティビティが一体で提供されます。

初夏のキャンペーンとして「6月限定・キッズ応援プラン」と「期間限定・ペット同伴無料キャンペーン」の2プランが設けられています。

いずれも宿泊費に直接影響する特典で、子育て世帯や愛犬を連れた旅行者が日光周辺の観光も含めた旅程を組みやすい価格設定となっています。

6月限定キッズ応援プラン





2026年6月1日から6月30日までの期間、未就学児の宿泊費と食事代が完全無料（通常3,500円・税込）となります。

小学生は大人料金（1名22,000円〜・税込・2名利用時）の半額で利用できます。





ドームテントの室内はエアコンとウォーターサーバーが備わり、6月の初夏でも快適な室温が保たれます。

ホテルに準じた設備水準で、小さな子どもを連れた場合でも泊まりやすい環境です。





施設全体が小さな子どもを連れた滞在を前提に設計されており、個別BBQスペースで地元ブランド肉を使った食事を家族単位でとることができます。

未就学児無料・小学生半額の組み合わせにより、子ども2人を連れた4人家族では1泊あたり数千円単位の節約が可能です。

期間限定ペット同伴無料キャンペーン





2026年5月10日から6月30日まで、通常1頭につき3,300円（税込）の愛犬同伴料が無料となります。

対象客室は占有面積の広い「ツインドーム」で、1日2組限定の提供です。

10kg未満の犬は最大3頭まで無料（最大9,900円相当）、10kg以上の犬は最大2頭まで無料（最大6,600円相当）で同伴できます。





「ツインドーム」には大型ドッグランが併設されており、愛犬をノーリードで走らせることができます。

プライベート空間として区画されているため、他の宿泊者や犬への気遣いなく滞在できる構造です。

手ぶらBBQと設備・アクティビティ





BBQの食材には地元ブランドの「霧降高原牛」と「日光HIMITSU豚」が使われます。

準備と後片付けはスタッフが担当し、全天候型の個別BBQスペースで天候を問わず食事できます。





夜は毎晩19:00〜21:00にキャンプファイヤーが開催され、焼きマシュマロを楽しめます。

貸切風呂は管理棟に併設されており、1回50分1,650円（税込）の予約制で早朝からの利用も可能です。

キッズ応援プランの対象期間は6月1日〜6月30日、ペット同伴無料キャンペーンは5月10日〜6月30日で、両キャンペーンは6月中に同時適用できます。

子どもと愛犬を連れた家族での宿泊では、未就学児の宿泊・食事3,500円と愛犬同伴料3,300円が同時に無料となり、最大1万円以上の割引が発生します。

グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光の紹介でした。

よくある質問

Q. キッズ応援プランとペット同伴無料キャンペーンは同じ予約で利用できますか？

A. 両プランはそれぞれ専用の予約ページから申し込む形となっています。

キッズ応援プランは6月1日〜6月30日、ペット同伴無料キャンペーンは5月10日〜6月30日が対象期間で、6月中の宿泊であれば両方の特典が設けられています。

各プランの詳細は公式サイトに掲載されています。

Q. ペット同伴無料の対象客室「ツインドーム」は何棟ありますか？

A. 「ツインドーム」は1日2組限定の提供です。

施設全体のドームテントは18棟あり、ペット同伴プランはそのうち占有面積の広い「ツインドーム」を指定して提供されます。

Q. 貸切風呂の利用時間や料金はどうなっていますか？

A. 貸切風呂は1回50分、1,650円（税込）の予約制です。

管理棟に併設されており、早朝からの利用も可能です。

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