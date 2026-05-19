「第12回 北海道戯曲賞」大賞受賞・鹿内聡が率いる、劇団「カレーカレーグループ」の第5回公演『緑が丘』が、6月26日（金）～28日（日）まで、東京・あさくさ劇亭にて上演される。 カレーカレーグループは、2022年に旗揚げされた、日芸演劇学科出身の鹿内聡・山田陣之祐による演劇グループで、上演する全作品の演出・劇作を鹿内、演出補を山田が務める。 日常とファンタジ}