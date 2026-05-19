EXILE TETSUYAさんがリーダーを務める、LDH所属のグループの垣根を超えて結成された8人組のキッズ・エンタテインメント・ユニット「EXILE B HAPPY(エグザイル ビー ハッピー)」によるイベント『EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜かぜのふね〜』がGWの2日間に渡り開催されました！4yuuuではイベント終了後の特別インタビューをお届けします♪『EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜かぜのふね〜』が開催「EXILE B HAPPY(エグザイル ビー ハッピー)