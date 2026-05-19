EXILE TETSUYAさんがリーダーを務める、LDH所属のグループの垣根を超えて結成された8人組のキッズ・エンタテインメント・ユニット「EXILE B HAPPY(エグザイル ビー ハッピー)」によるイベント『EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜かぜのふね〜』がGWの2日間に渡り開催されました！4yuuuではイベント終了後の特別インタビューをお届けします♪

『EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜かぜのふね〜』が開催

「EXILE B HAPPY(エグザイル ビー ハッピー)」によるイベント『EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜かぜのふね〜』が開催され、大盛り上がりの2日間が幕を下ろしました。

最終公演のゲストには小島よしお(こじまよしお)さんが登場し、「EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜(feat.小島よしお)」を披露する一幕も。

イベント終了後、ユニットのリーダーであるEXILE TETSUYAさんと小島よしおさんにインタビューさせていただきました！

『夢中』から『夢』を見つけてほしい

----今回のステージを通じて、子どもたちに伝えたかったことを教えてください。

EXILE TETSUYAさん(以下、TETSUYA)「僕達には『Love Dream Happiness』という大切にしているテーマがあって、『夢の持つ力』を大事にしながら活動しています。その中で、『夢の中』と書いて『夢中』って言う意味をずっと考えていたんです。

それで今回のライブは『かぜのふね』というタイトルで、8個の鍵を探す旅に出るというストーリーにしようって。みんなが夢中になって一歩踏み出すと、それが鍵となって現れて宝箱が開くんです。すると小島よしおさんと一緒にやった『風の船』の楽曲がはじまって『こんな楽しい未来があったんだ！』って。自分の夢が見つかってハッピーが溢れる……そんな物語やメッセージが伝わるライブにしたいと思っていました。

2026年8月には「EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜ワンダーヤード〜」の開催が決定していて、次の目的地に向けてまた新しい旅に出ます。そこでもまた新しいワクワクを子ども達に感じてもらえるようなライブを作りたいなって思っています」

小島よしおさん(以下、小島)「僕は、『一生懸命の大切さ』ですね。初めにアニメーションがあって、ストーリーテラーがいて、物語があって。会場づくりもアイデアも、ライブはいろんな人の結晶が詰まった時間でした。

子どもにとって1時間45分のステージはすごく長いと思うんですけど、脱走しちゃう子がいなくてびっくりしましたね。エンディングのときのみんなの顔を見たらすごくキラキラしていて。一生懸命やってることって伝わるんだなっていうことを実感しました。まさにみんなが“夢中”になれたんじゃないかなと思っています」

家でも思い出してくれたら幸せな気分に

----反対に、子どもたちから学んだことやもらったものはありましたか？

小島「笑って大声出してくれるだけで大人は嬉しいんです。なんなんでしょうね、あの感覚は。今日たくさん見られたんで充電完了です(笑)」

TETSUYA「僕もキラキラしている子どたちを見られただけでいいんですけど。たぶん、家に帰ったらお父さんお母さんに話したりとか、『おっぱっぴー』って言ってたりとかしますよね。そういう家庭の絵みたいなのが思い浮かぶんです。圧倒されてた子どもたちも、家では解き放たれて」

小島「絶対ある！ライブでは恥ずかしくて乗れない子も、家ではめっちゃやるみたいな」

TETSUYA「そういう絵もきっといっぱいあるだろうなって思って、ステージの後のことも想像したらすごく幸せな気分になりました」

1人でも多くの人に届けられたら

----今後「EXILE B おっぱっぴー」でやってみたいことがあれば教えてください。

TETSUYA「僕は小島さんのイベントに行きたい。せっかくコラボができて楽曲も作れたんで」

小島「本当に来てください。ドギマギしちゃいますけど(笑)」

----小島さんは何かやりたいことありますか？

小島「『風の船』を1人でも多くの人に届けたい。元気の出る曲だなって思うんですよ。うちの2歳の子も毎朝リクエストしてくるんです。『アッププーアッププー』って。

本当に乗れる曲になっていると思うんで、僕1人のイベントでもどうにか披露できないかなって模索中。それで『完全バージョンはYouTubeとかEXILE B HAPPYさんのライブ行ってね』っていう橋渡しができれば」

TETSUYA「最高ですね。僕も行きます！」

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全力で挑んだライブ後、少し枯れ気味な声で熱く語ってくれたお2人。「不思議なことに、僕ら喉が弱いという共通点があって」と笑いながらお話してくれました。

EXILE B HAPPY SHOWは、子どもはもちろん大人もワクワクが止まらない！他にはない新感覚の仕掛けがたくさんの圧巻のステージ。TETSUYAさん、小島さんが「本当に良いものができた」と自信たっぷりに伝えてくれたコラボ楽曲『EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜 (feat. 小島よしお)』もぜひチェックしてください！

＜楽曲情報＞

EXILE B HAPPY「EXILE B おっぱっぴー 風の船 (feat. 小島よしお)」

作詞: 花房遊, 小島よしお

作曲: YASU, 花房遊

編曲: YASU



＜Streaming&Download＞

＜OFFICIAL MUSIC VIDEO＞



◆EXILE B HAPPY ////

LDHの「エンタテインメントだからこそできる社会貢献がある」という想いのもと、テーマを「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。」としてキッズ・エンタテインメント・プロジェクト『KIDS B HAPPY』を2021年に始動。EXILE B HAPPYは2023年6月、「ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する」という目的で本プロジェクトから誕生。メンバーはEXILE TETSUYAをリーダーとして、ヴォーカルに吉野北人、中島颯太、パフォーマーに小森隼、中務裕太、岩谷翔吾、浦川翔平、木村慧人による8人組。

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Photographer : Ayako Nakamura

Writer：Amane

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