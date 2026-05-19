水戸芸術館ACM劇場プロデュース公演音楽劇『夜のピクニック』が水戸市民会館グロービスホール（大ホール）にて上演される。 本作は、一昼夜をかけて約７０キロを歩く水戸第一高等学校の「歩く会」をモチーフに、同校卒業生の作家恩田陸氏が書いた小説「夜のピクニック」（新潮文庫刊）を原作に、水戸芸術館で、2016年、脚本を高橋知伽江、演出に深作健太、作曲・音楽監督として扇谷研人を迎え