º£±Ê¾ºÂÀ¤¬°Ì´¤ÎÂç±ê¾å¡¡º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È£¸¼ºÅÀ£Ë£Ï¡¡»Í²ó¤ËÂÇ¼Ô£¹¿Í¤ÎÌÔ¹¶Íá¤Ó¤ë¢ª¸Þ²ó¤Ë£³¥é¥óÈïÃÆ¡¡ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£³£¸¤Ø°²½¡¡Æ±ÃÏ¶è¥é¥¤¥Ð¥ëÁê¼ê¤Ë¤Þ¤µ¤«
¡¡¡Ö¥«¥Ö¥¹¡Ý¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£¸¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢¸Þ²óÅÓÃæ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ëÂç±ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó²ó¡¢¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤¿º£±Ê¡£°Ì´¤¬½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Í²ó¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢£±»à¸å¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¤¿¡£¤³¤³¤«¤é£³ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ°ìµó£´¼ºÅÀ¡£ÂÇ¼Ô£¹¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¤Æ»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£±Ê¤Î£±»î¹ç£µ¼ºÅÀ¤Ï£´·î£²£¶Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï°ÊÍè¡¢º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î¶þ¿«¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è£²°Ì¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¸Þ²ó¤Ë¤ÏÄËº¨¤Î£³¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È£¸¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤Æ¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡º£±Ê¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Çº£µ¨ºÇÄ¹¤ÎÈ¬²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ£²¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬Ìµ¤¯£³ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£µ·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¡£º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£±»î¹ç£µ¼ºÅÀ¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï£³¡¦£³£¸¤Ø°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£