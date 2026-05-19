本日5月19日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「ネオ北関東vs旧北関東」。群馬、栃木、茨城出身の古株有名人たちと新世代の有名人たち新旧メンバーが入り混じり、地元のアピール合戦を繰り広げる。プロフリークライマーの楢粼智亜と野口啓代夫婦は、ネオ栃木出身と旧茨城出身ということで席が離れており、「すいませんね」と謝る明石家さんまに、野口は「隣にしてほしかったです」と寂しそうな