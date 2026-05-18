リーダーの自己犠牲は、実は無責任？良かれと思って仕事を抱え込む献身が、皮肉にもチームの成長を阻む最大の障壁になっているのでは……。AIの社会実装を牽引する起業家・研究者の堀田創さんは、数々の現場でAI導入を支援する中で、技術活用以上に「リーダーシップのアップデート」こそが変革の鍵を握るという結論に辿り着きました。AIを真のパートナーとして迎え入れたとき、マネジメントの役割はどう変わるのか。自己犠牲の罠