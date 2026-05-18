大規模災害時に必要な物資の提供を受けるため、高知市は5月18日に地域防災の取り組みを進める大東建託と協定を結びました。18日に高知市役所で「災害時における物資の供給に関する協定」の締結式が行われ、大東建託の高知支店長などが出席しました。大東建託では地域防災活動の取り組みとして全国58の支店に「ぼ・く・ラボステーション」という防災拠点を設置していて、今回の協定により大規模災害が発生した際には高知市潮