先週（5月11日週）の振り返り＝為替介入を受けた円高一巡、158円台まで円安に戻す 米ドル高・円安は日米金利差拡大に連動 米ドル／円は、日本のゴールデンウィーク（GW）中に日本の通貨当局が断続的に米ドル売り・円買い介入を行ったと見られたことを受けて一時155円割れ近くの水準まで急落しましたが、先週はほぼ一本調子で158円台まで米ドル高・円安に戻す展開となりました（図表1参照）。では、日本の介入再開で